هل يعرف أحد ما هذا الشخص؟.. ماسك ينشر فيديو لشخص لاحق عائلته ويهدد متتبع طائرته

تعهد مالك موقع "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، باتخاذ إجراءات قانونية ضد متتبع طائرته. ويأتي ذلك بعد أن علق الموقع حساب هذا الشخص.

وأصدر ماسك هذا الإعلان بعد أن ألمح إلى أن حساب تتبع الطائرات الذي يديره جاك سويني، وهو طالب في جامعة سنترال فلوريدا، هو المسؤول عن حادثة مطاردة يوم الثلاثاء حيث تبع شخص ما عائلة ماسك.

وكتب ماسك عبر "تويتر": "الليلة الماضية، تبع السيارة التي تحمل Lil X (نجل ماسك) في لوس أنجلوس مطارد مجنون، كان يعتقد أنني في السيارة.. ومنعها من التحرك وتسلق على غطاء محرك السيارة"، مضيفا: "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد سويني والمنظمات التي دعمت إيذاء عائلتي".

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.



Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family. — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

وبعد ساعات، شارك ماسك مقطع فيديو لرجل يرتدي قناعا داخل سيارة هيونداي بيضاء، وسأل: "هل يتعرف أي شخص على هذا الشخص أو السيارة؟"

بدورها، قالت شرطة لوس أنجلوس إنها ليست لديها معلومات عن الحادث.

Anyone recognize this person or car? pic.twitter.com/2U0Eyx7iwl — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

المصدر: "نيويورك بوست"