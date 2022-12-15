"القبة الحديدية السيبرانية".. تقرير يتحدث عن مشروع مشترك لإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب عقدت اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني، وذلك "وسط تهديدات متزايدة من قراصنة إيرانيين".

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ووصف غابي بورتنوي، رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، هذا الاجتماع بأنه "تاريخي"، وأضاف أنه تضمن "إعلانا من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين".

وأطلق بورتنوي على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة رافائيل-أنظمة الدفاع المتقدمة وIsrael Aerospace Industries.

في أوائل ديسمبر، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة تمرينا سيبرانيا مشتركا هو الأكبر على الإطلاق لمواجهة "التهديد الإيراني". وتم إجراء التمرين لأول مرة في مركز "جورجيا سايبر" الواقع في ولاية جورجيا الأمريكية. وكان هذا سابع تمرين إلكتروني مشترك بين الحليفين.

وأكدت سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين حققوا في يوليو اختراقا حصلوا في أعقابه، على معلومات أكثر من 300 ألف إسرائيلي وسربوها وذلك باستهدافهم مواقع حجز السفر الشهيرة.

المصدر: i24News