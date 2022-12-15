ألمانيا تبرم عقدا مع الجيش الأمريكي لشراء 35 مقاتلة من طراز "إف-35"

أعلنت السفارة الأمريكية لدى برلين أن ألمانيا أبرمت مع الجيش الأمريكي عقدا لشراء 35 مقاتلة من طراز "إف-35"، في صفقة تندرج في إطار جهود الدولة الأوروبية لتحديث جيشها.

وفي بيان لها، أفادت السفارة الأمريكية بأن الحكومة الألمانية "وقعت عقدا مع سلاح الجو الأمريكي لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 لايتنينغ تو"، سيتم تسليمها بين عامي 2026 و2029".

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيانها أن "برنامج "إف-35" الألماني سيضمن استمرار ألمانيا في أداء التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي وسيضمن قدرة الردع الموثوق بها للحلف في المستقبل"، في حين أنه من المتوقع أن تدخل أول مقاتلة "إف-35" الخدمة بالجيش الألماني في 2028.

وقالت السفارة في بيانها إنه في مواجهة التحدّيات الأمنية الحالية، بما في ذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "أصبح التعاون الوثيق بين الحلفاء أكثر أهمية من أيّ وقت مضى"، على حد قولها.

المصدر: "فرانس برس"