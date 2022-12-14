وسائل إعلام: تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في شرق سوريا لقصف صاروخي

أفاد موقع "صابرين نيوز"، عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الميادين شرقي محافظة دير الزور السورية لهجوم صاروخي يوم الأربعاء.

وبحسب الموقع، تم إطلاق النار من جانب الحدود السورية العراقية، وسمع دوي انفجارين على الأقل في أراضي المنشأة العسكرية، لم يتم تقديم معلومات حول الخسائر والأضرار المادية المحتملة.

ووفقا للموقع، حلقت طائرات هليكوبتر ومركبات جوية مسيّرة إلى السماء فوق مشارف الميادين، التي تقع على الطريق السريع المؤدي إلى حاجز بو كمال، وقامت بتمشيط المنطقة، ولم يؤكد ممثل القيادة العسكرية الأمريكية في بغداد بعد الهجوم على القاعدة.

في 26 نوفمبر، تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشدادي جنوب محافظة الحسكة السورية، لإطلاق صواريخ، حيث انفجرت أربعة صواريخ على الأقل على أراضي منشأة عسكرية تقع بجوار حقل الجبسة النفطي.

وفي 17 نوفمبر، أطلقت صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية ومقاتلين تابعين لـ "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية بالقرب من حقل عمر النفطي في دير الزور، وسمع دوي عدة انفجارات في أراضيها واندلع حريق.

وتصاعدت الهجمات على القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا، بعد أن هاجمت طائرات مسيرة مجهولة قافلة تحمل أسلحة ومنتجات نفطية إيرانية في منطقة البوكمال الحدودية في 9 نوفمبر، ونتيجة لذلك، قتل ما لا يقل عن 14 مقاتلا شيعيا يقاتلون إلى جانب الجيش السوري.

وأدانت وزارة الخارجية السورية، في رسالة وجهتها يوم الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة لسرقتها النفط السوري وطالبت بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية، وذكرت الوثيقة أن النهب الممنهج للموارد الطبيعية في السنوات الأخيرة ألحق أضرارا بسوريا بمبلغ 19.8 مليار دولار.

ومنذ عام 2015، أنشأت الولايات المتحدة تسع قواعد عسكرية في شمال شرق سوريا، يقع أكبرها في تل بيدر شمال مركز محافظة الحسكة على بعد 620 كيلومترا من دمشق.

المصدر: تاس