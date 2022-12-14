مبعوث أمريكي: لا يمكن لكوسوفو الانسحاب من اتفاقيات بروكسل من طرف واحد

صرح المبعوث الأمريكي لشؤون غرب البلقان غابرييل إسكوبار بأنه لا يمكن لكوسوفو أن تنسحب من اتفاقيات بروكسل من طرف واحد.

وأشار المبعوث الأمريكي في حديث للتلفزيون الصربي، يوم الأربعاء، إلى أن اتفاقيات بروكسل هي "اتفاقيات ملزمة قانونيا بين صربيا وكوسوفو والاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لنا هذا التزام لأننا كنا ندعم هذه العملية، ولا يمكن لأي طرف سياسي أن ينسحب منها من طرف واحد".

وأكد أن "تجمعات البلديات الصربية في كوسوفو ستتشكل، ونحن نبحث عن الخيارات لتحقيق هذه الفكرة"، مضيفا أن ذلك سيحدث "فورا".

ويزور المبعوث الأمريكي بلغراد حاليا برفقة نظيره الأوروبي ميروسلاف لايتشاك، وقد عقدا لقاء مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يوم الأربعاء، بعد زيارتهما لبريشتينا.

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يذكر أن اتفاقيات بروكسل لتطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا، الموقعة في عام 2013، تنص على تأسيس تجمع البلديات الصربية، وهو سيكون جهاز حكم ذاتي للصرب في الإقليم الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد.

ولم يتم تأسيس هذا التجمع حتى الآن، حيث يطالب الرئيس الصربي بتنفيذ هذا البند من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن صربيا قد نفذت التزاماتها، ويتهم سلطات كوسوفو بعرقلة هذه العملية.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين الألبان والصرب في إقليم كوسوفو، حيث حاولت شرطة كوسوفو السيطرة على اللجان الانتخابية في المناطق ذات الأغلبية الصربية بالإقليم، ما أثار احتجاجات السكان.

المصدر: تاس