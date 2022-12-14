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ترامب مرتديا زي "بطل خارق".. يتحدث عن "إعلان مهم" يوم الخميس (فيديو)

أخبار العالم

ترامب مرتديا زي
Truth Social
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ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقطع فيديو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي خاصته Truth Social، متحدثا عن أنه سيصدر "إعلانا مهما" يوم الخميس.

وأرفق ترامب الفيديو مع تعليق: "أمريكا بحاجة إلى بطل خارق. سأدلي بإعلان مهم غدا. شكرا لكم!".

وبعد إلقائه الكلمات، يظهر ترامب في الفيديو حيث يمزق قميصه على صدره، لتظهر بدلة حمراء ضيقة مكتوب عليها حرف T (على غرار الحرف S على بدلة سوبرمان)، وتنطلق أشعة ليزر من عيون ترامب.

المصدر: تاس

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