ترامب مرتديا زي "بطل خارق".. يتحدث عن "إعلان مهم" يوم الخميس (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقطع فيديو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي خاصته Truth Social، متحدثا عن أنه سيصدر "إعلانا مهما" يوم الخميس.

وأرفق ترامب الفيديو مع تعليق: "أمريكا بحاجة إلى بطل خارق. سأدلي بإعلان مهم غدا. شكرا لكم!".

وبعد إلقائه الكلمات، يظهر ترامب في الفيديو حيث يمزق قميصه على صدره، لتظهر بدلة حمراء ضيقة مكتوب عليها حرف T (على غرار الحرف S على بدلة سوبرمان)، وتنطلق أشعة ليزر من عيون ترامب.

المصدر: تاس