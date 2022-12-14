كندا.. إصابة شخصين بتحطم طائرة مدنية بالقرب من قاعدة عسكرية

أصيب شخصان في حادث تحطم طائرة مدنية صغيرة في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور بكندا، حسبما أعلنت قناة CBC التلفزيونية.

ووفقا للقناة، وقع الحادث صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الكندية، حيث تحطمت طائرة صغيرة في حزام غابة على بعد 5 كيلومترات من مطار هابي فالي غوس باي.

وأشارت القناة، إلى أن قوات الجيش ساعدت الضحايا على الخروج من الطائرة المحطمة، وتبين إصابة الطيار وراكب آخر بجروح خطيرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

المصدر: تاس