البيت الأبيض يؤكد الإفراج عن أمريكي في إطار تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، عن إطلاق سراح مواطن أمريكي قاتل إلى جانب قوات كييف، كجزء من صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وطلب الصحافيون منه تأكيد تقارير عن إطلاق سراح مقاتل أمريكي، من قدامى المحاربين في القوات الجوية الأمريكية، في إطار تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

وقال كيربي: "أستطيع أن أؤكد أنه تم تسليم مواطن أمريكي، كجزء من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.. نحن بالتأكيد نرحب بهذا الخبر. ولكن بسبب السرية، لا يمكنني إعطاء تفاصيل عن هذا الشخص".

المصدر: تاس