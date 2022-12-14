البرلمان ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي يقرّان الإعفاء من التأشيرة لجمهورية كوسوفو

وافق البرلمان الأوروبي والرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على الإعفاء من التأشيرة لجمهورية كوسوفو غير المعترف بها دوليا، بشرط موافقة كافة دول الاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن 5 من تلك الدول لا تعترف باستقلال هذا الكيان المعلن من جانب واحد.

وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء: "اتفقت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم على توفير نظام بدون تأشيرة (لكوسوفو). والآن يجب أن يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي (جميع الدول الأعضاء الـ 27 ) على نص القرار."

الجدير بالذكر أن البيان تضمن في حاشيته اسم "كوسوفو" الذي استخدم في وثيقة القرار "بغض النظر عن موقف (دول الاتحاد الأوروبي) <...> من إعلان استقلال كوسوفو."

المصدر: تاس