بعد حديث عن 50 ألف دولار.. "تويتر" يغلق حساب متتبع طائرة ماسك الخاصة

أوقف موقع "تويتر"، حسابا يقوم بنشر معلومات ويتتبع تحركات الطائرة الشخصية لمالك الشركة، إيلون ماسك.

وذكرت "بلومبرغ" اليوم الأربعاء، أن صاحب الحساب وهو جاك سويني، الطالب بجامعة "سنترال فلوريدا" منذ العام 2020.

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وصباح اليوم، تلقى الحساب إشعارا بأنه قد تم تعليق نشاطه بسبب انتهاك معايير الموقع.

وأكد سويني للوكالة أنه تلقى إخطارا مماثلا.

يُشار إلى أنه في العام 2021، تلقّى سويني عرضا من ماسك بدفع 5 آلاف دولار له مقابل حذف الحساب وهو ما قابله سويني بالرفض، إذ طلب رفع قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

وبحسب سويني، قام مالك "تويتر" في وقت لاحق بمحاولات متكررة للاتصال به ولحذف الحساب.

بدوره، صرّح ماسك في نوفمبر الماضي على "تويتر"، بأن التزامه بحرية التعبير قوي جدا لدرجة أنه لن "يقوم بحظر الحساب الذي يتتبع طائرته، على الرغم من أنه يشكل خطرا مباشرا على سلامته الشخصية."

المصدر: تاس