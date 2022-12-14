الرئيس الصربي: نتمنى عودة سوريا بأقرب وقت لممارسة دورها الرائد في المنطقة والعالم

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ضرورة احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية معربا عن أمله في أن تتغلب سورية على الصعوبات التي تمر بها والشروع في طريق التعافي والازدهار.

جاء ذلك خلال تقبل الرئيس الصربي أوراق اعتماد السفير باسم جمعان آغا سفيرا مفوضا فوق العادة ومطلق الصلاحية لسورية لدى صربيا.

وتمنى الرئيس فوتشيتش أن يكتسب التعاون بين الدولتين والشعبين الصديقين من خلال تعيين السفراء زخما وقوة جديدة مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة التي تعود إلى زمن جمهورية يوغوسلافيا السابقة، والمساهمة الفعالة والمشتركة في حركة عدم الانحياز، وأن هناك حيزا واسعا لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وشكر الرئيس فوتشيتش سوريا على دعمها المبدئي والمتواصل للحفاظ على سيادة صربيا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى احترامه الشديد لسوريا العريقة وحضارتها وشعبها، ومتمنيا لها العودة بأقرب وقت لممارسة دورها الرائد في المنطقة والعالم.

بدوره نقل السفير جمعان آغا للرئيس فوتشيتش تحيات الرئيس الأسد لعموم الشعب الصربي الصديق، وقدم عرضا للأوضاع التي تمر بها سوريا، مشيرا إلى معاناة الشعب السوري جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحقه وسرقة مقدراته من نفط وقمح في المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية(قسد) إضافة إلى استمرار تلك الدول بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا.

المصدر: الإخبارية السورية