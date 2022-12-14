 
مباشر

تشكيل وحدة قوة فضائية أمريكية جديدة في كوريا الجنوبية

أخبار العالم

تشكيل وحدة قوة فضائية أمريكية جديدة في كوريا الجنوبية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udba

دشن الجيش الأمريكي وحدة قوات فضائية جديدة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، في خطوة من المرجح أن تمكن واشنطن من مراقبة خصومها بشكل أفضل.

وجاء تدشين الوحدة في قاعدة أوسان الأمريكية الجوية بالقرب من العاصمة سيئول، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجارب بإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية ذات القدرات النووية، والمصممة لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان في الأشهر الماضية.

وقال جوشوا ماكوليون، قائد القوات الفضائية الأمريكية في كوريا الجنوبية، خلال حفل تدشين الوحدة في أوسان: "على بعد 48 ميلا شمالا يوجد تهديد وجودي. إنه تهديد يجب أن نكون مستعدين لردعه والوقوف ضده، وهزيمته إذا لزم الأمر".

وتنتمي الوحدة إلى القوات الفضائية الأمريكية التي تشكلت في ديسمبر عام 2019 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب كأول خدمة عسكرية أمريكية جديدة منذ أكثر من سبعين عاما.

المصدر: AP

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا