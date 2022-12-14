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ابتلعه بسرعة.. ماذا أعطت جيل بايدن لزوجها قبل خطابه الكبير حول زواج المثليين؟ (فيديو)

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ابتلعه بسرعة.. ماذا أعطت جيل بايدن لزوجها قبل خطابه الكبير حول زواج المثليين؟ (فيديو)
ماذا أعطت جيل بايدن لزوجها قبل خطابه الكبير حول زواج المثليين
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رصدت عدسات المصورين لحظة غريبة بين جو وجيل بايدن قبل خطابه الكبير احتفالا بالتوقيع على قانون زواج المثليين، حيث سلمته شيئا غامضا ابتلعه بسرعة.

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ويظهر فيديو متداول بايدن (80 عاما) الذي يواجه الكثير من التدقيق بسبب عمره وزلاته المتتالية والمثيرة للجدل، وهو يرمي ما أعطته إياه السيدة الأولى في فمه بسرعة.

على إثر ذلك، جلس الرئيس الأمريكي محاطا بالسيدة الأولى جيل ونائبة الرئيس كامالا هاريس والرجل الثاني دوغ إمهوف، مع بدء الاحتفال.

وأثارت اللقطة عدة تكهنات من قبل مغردين على "تويتر"، حيث قال البعض إنها أعطته قطعة سكر، فيما قال آخرون إنها قدمت له دواء، ووسط مزحات وسخريات تعددت الروايات ولم تتضح الحقيقية منها بعد.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء على مشروع قانون يمنح الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس (المثليين)، مشيدا بالخطوة باعتبارها "خطوة حيوية نحو المساواة، من أجل الحرية والعدالة".

المصدر: ديلي ميل

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