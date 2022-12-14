الخارجية الصينية: الولايات المتحدة يجب أن تحترم رغبات إفريقيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في إفادته الصحفية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة يجب أن تحترم رغبات شعوب الدول الإفريقية فيما يتعلق بتنمية التعاون الدولي.

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وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد صرح في وقت سابق بأن انتشار النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا يمكن أن يزعزع استقرار الوضع، لذلك ينبغي على الولايات المتحدة الانتباه إلى ذلك.

وتعليقا على ذلك قال وانغ ون بين: "إن دعم التنمية في إفريقيا مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، ويسعدنا دائما أن نرى تنوع الشركاء الافارقة، ونرحب أيضا بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لإيلاء المزيد من الاهتمام وزيادة الاستثمار في إفريقيا، والقيام بتعاون حقيقي متبادل المنفعة في إفريقيا".

كذلك أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة منفتحة بشأن تعاون الدول الإفريقية مع جميع الدول.

وقال الدبلوماسي: "يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية احترام رغبات شعوب القارة الإفريقية واتخاذ إجراءات ملموسة للمساعدة في تنمية إفريقيا بدلا من تشويه سمعة الدول الأخرى ومهاجمتها، مما يثير ضجة بهذا الصدد".

المصدر: نوفوستي