إسرائيل تكشف عن هوية وطبيعة هدف قصفته على الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت قافلة أسلحة على الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع".

وقال كوخافي إن لدى الجيش الإسرائيلي "معلومات استخباراتية كاملة لضرب الشاحنة رقم 8 من أصل 25 شاحنة، لأنه كان يعلم أن هذه الشاحنة كانت تحتوي على أسلحة إيرانية"، مؤكدا "أننا عطلنا مشروعا إيرانيا لوضع مئات الصواريخ أرض- جو في سوريا ولبنان".

وأشار كوخافي إلى أن "هذه إحدى الحروب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي، وهي لم تكن محكمة وطهران نجحت في بعض الأحيان في تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان. لكن حلم إيران العام بإنشاء "حزب الله الجديد" من هضبة الجولان السورية قد أُحبط".

يذكر أنه في 9 نوفمبر الماضي، وبعد استهداف قافلة شاحنات إيرانية عند البوكمال، أفادت مصادر لصحيفة "​وول ستريت جورنال​" بأن "إسرائيل نفذت غارات جوية في شرق سوريا استهدفت قافلة مركبات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق"، بالقرب من ​البوكمال​.

المصدر: "جيروزاليم بوست"