أنتوني فاوتشي: "تويتر" بؤرة للمعلومات المضللة

رد كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، على الانتقادات التي وجهها له مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك.

وقال فاوتشي في تصريح: "أنا لا أهتم بذلك ولا أعيره أي اهتمام.. نعم لديه (ماسك) قاعدة كبيرة للتواصل. لكن عالم تويتر أصبح هائجا مؤخرا، وبؤرة للمعلومات المضللة"، مضيفا: "ما يقوم به مجرد إلهاء، ولا يوجد أي قيمة إضافية لتصريحاته".

وكان ماسك اقترح قبل أيام أن يتم التحقيق مع فاوتشي ومحاكمته بزعم الكذب بشأن تمويل الأبحاث في مختبر ووهان في الصين.

وردا على ذلك، دانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، تصريحات ماسك، معتبرة أن "هذه هجمات شخصية خطيرة للغاية.. والتغريدات مثيرة للاشمئزاز ومنفصلة عن الواقع".

المصدر: The Hill