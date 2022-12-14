واشنطن: أكبر مصرف دنماركي يقر بذنبه في قضية احتيال ويوافق على دفع ملياري دولار لوقف ملاحقته

أعلنت السلطات الأمريكية أن "دانسكي بنك"، أكبر مصرف في الدنمارك، أقر بذنبه بتهمة الاحتيال بالولايات المتحدة ووافق على دفع ملياري دولار لكفّ التعقبات بحقه بدول عدة.

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وفي بيان لها، أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن المصرف "يقر بذنبه في الاحتيال على بنوك أمريكية في إطار مخطط بمليارات الدولارات للوصول إلى النظام المالي الأميركي"، حيث أن البنك متهم بالقيام بين عامي 2007 و2015 بتبييض مبالغ ضخمة ناهزت قيمتها الإجمالية 200 مليار يورو عبر فرعه الإستوني، وهي فضيحة انفجرت في 2018.

وأشارت الوزارة إلى أن المصرف "وافق على دفع ملياري دولار لإغلاق التحقيقات الجارية في الولايات المتّحدة في قضية احتيال دانسكي بنك على بنوك أمريكية"، إذ كان البنك قد أعلن في نهاية أكتوبر عند نشره النتائج الفصلية لأعماله أنه خصص ملياري دولار لهذا الغرض.

وذكر بيان وزارة العدل أن 850 مليون دولار من هذا المبلغ ستذهب لإغلاق التحقيقات الموازية التي فتحتها بحق المصرف دول أخرى.

وبحسب البيان، فقد قال مساعد المدعي العام كينيث بولي إن "بنك دانسكي كذب على المنظمين الأميركيين بشأن أنظمته العاجزة عن مكافحة تبييض الأموال، وعدم كفاية قدراته على مراقبة المعاملات، وعملائه الخارجيين ذوي المخاطر العالية، وذلك من أجل الوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأمريكي".

جدير بالذكر أن القوانين الأمريكية تتيح ملاحقة أي معاملة مشبوهة في الخارج طالما أنها تمر عبر شبكة مالية أمريكية أو تتم بالدولار الأمريكي.

المصدر: "فرانس برس"