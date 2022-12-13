أوستين: انتشار نفوذ روسيا والصين في إفريقيا قد يزعزع الاستقرار

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بأن انتشار نفوذ روسيا والصين في إفريقيا من شأنه أن يزعزع الاستقرار، وعلى واشنطن متابعة الأوضاع هناك.

وقال أوستين في كلمة أمام القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن، يوم الثلاثاء: "في ما يخص روسيا والصين نرى أن الصين توسع نفوذها الاقتصادي. وما يثير القلق هو أنهم لا يضمنون الشفافية دائما لما يعملونه".

وتابع أن "ذلك يتسبب بالمشاكل التي ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار تدريجيا، إن لم يحدث ذلك بعد".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن نتابع أعمال هذين البلدين. وأعتقد أن نفوذهما قد يكون مزعزعا للاستقرار".

يذكر أن قمة الولايات المتحدة وإفريقيا، التي يشارك فيها رؤساء 49 دولة وحكومة إفريقية تعقد في واشنطن خلال الفترة بين 13 و15 ديسمبر.

المصدر: تاس