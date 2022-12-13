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خيرسون.. انتهاك المعبر الحدودي الروسي من طرف نائب الأمين العام للأمم المتحدة

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خيرسون.. انتهاك المعبر الحدودي الروسي من طرف نائب الأمين العام للأمم المتحدة
Legion-Media
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قال القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، إن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، انتهك إجراءات عبور حدود الدولة الروسية من خلال زيارة خيرسون.


ووصف المسؤول، فلاديمير سالدو، هذا السلوك بأنه: "مخجل ومخز، وغير محتشم" وانتهاك إجراءات عبور حدود الدولة الروسية من خلال زيارة خيرسون.

ووفقا له، على الرغم من حقيقة أن غريفيث هو "ممثل منظمة محترمة"، فقد انتهك إجراءات عبور حدود الدولة الروسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق إن غريفيث زار خيرسون يوم الثلاثاء 13 ديسمبر.

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المصدر: تاس 

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