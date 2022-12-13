ريابكوف: لا توجد اتصالات متوقعة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضية تبادل السجناء

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه لا يتوقع حاليا إجراء اتصالات روسية أمريكية بشأن تبادل السجناء.

وقال ريابكوف، في تعليق على تصريحات من الولايات المتحدة بأن الطرفين سيجريان مشاورات بشأن الأمريكي، بول ويلان، "لا أعرف ما يدور في عقولهم، وفقا لمعلوماتي، لا توجد جهات اتصال، وليس من المفترض أن تكون حول هذا الموضوع".

وأضاف ريابكوف: "لدينا اتصالات بين الحين والآخر مع الأمريكيين على أسس مختلفة وعلى مستويات مختلفة، لكن التبادلات تتم من قبل أشخاص كانوا مشاركين في ذلك من قبل".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في وقت سابق، إن المسؤولين الروس والأمريكيين سيعقدون مشاورات رفيعة المستوى هذا الأسبوع بشأن إمكانية تبادل الأمريكي بول ويلان.

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المصدر: تاس