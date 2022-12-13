رئيسي: بعض مواقف الرئيس الصيني أثارت استياء الشعب والحكومة في إيران

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بعض المواقف المعلنة خلال زيارة نظيره الصيني شي جين بينغ الأخيرة للخليج، "أثارت استياء وانتقاد الشعب والحكومة في إيران".

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وخلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الصيني هو جون خوا والوفد المرافق له، أكد رئيسي أن "التعويض عن المواقف المطروحة يشكل مطلبا جديا لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية"، لافتا إلى أن العلاقات بين طهران وبكين أخذت بالتوسع منذ انتصار الثورة الإسلامية".

ورأى أن زيارة الوفد الصيني الحالية إلى طهران "مهمة من أجل تطوير التعاون الثنائي"، مشيرا إلى أنه "يتعين على مسؤولي البلدين تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقات التي وقعت خلال اللقاءات السابقة بين رئيسي البلدين".

من جهته، نقل هو جون خوا تحيات الرئيس الصيني إلى نظيره الايراني، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتعميق العلاقات مع إيران وكذلك بعض التطورات الاقليمية والدولية.

وأردف: "إن الصين كانت ولاتزال تحترم السيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتدعم جهودها الهادفة إلى تحقيق مصالحها الأساسية".

وخلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية، أصدر البلدان بيانا مشتركا عقب اجتماع ثنائي، طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما أكد البيان على أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي.

المصدر: "إرنا" + "العالم"