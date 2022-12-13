بن غفير يندد بدعوة واشنطن إلى المساءلة في مقتل الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف ايتمار بن غفير على دعوة الخارجية الأمريكية الجيش الإسرائيلي، إلى تحمل مسؤولية مقتل الفتاة الفلسطينية جنى زكارنة خلال اقتحام مدينة جنين.

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وقال إيتمار بن غفير: "إعلان الحكومة الأمريكية مؤسف، فلا يجوز أمام تعرض جنودنا وجنود حرس الحدود لإطلاق الرصاص من قبل الإرهابيين أن نطلق الأحكام عليهم كما لو كانوا يعملون في ظروف معملية".

وأضاف بن غفير: "مما لا شك فيه أن موت الفتاة أمر مؤسف، ولكن لا شك أيضا في أن أي جيش في العالم كان سينهي ليلة من القتال في جنين بمقتل العشرات من الأعداء وليس بعمليات ملاقط يتم قياسها طوال الوقت".

وأكمل: "أدعو سكان جنين والسكان المدنيين هناك، إلى عدم مغادرة منازلهم عندما يطلق الإرهابيون النار على جنود الجيش الإسرائيلي..أنا أدعم جنود الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ولديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم".

هذا ودعت واشنطن إلى المحاسبة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إن الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة قتلت برصاص جنوده عن طريق الخطأ، خلال تبادل لإطلاق النار في جنين في نهاية الأسبوع.

المصدر: "I24"