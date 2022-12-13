دمره كف واحد.. نائب فرنسي يصفع زوجته فيفقد منصبه ويقبع في أقبية السجون

أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن مدة 4 شهور، وغرامة مالية بقيمة 2000 يورو، بحق النائب عن حزب اليسار "فرنسا الأبية" في البرلمان الفرنسي، أدريان كاتينان.

ووفقا لوكالةBFMTV، صفع كاتينيان زوجته، وأرسل لها تهديدا بسبب طلبها الطلاق، فتوجهت على إثرها إلى الجهات القضائية، ورفعت شكوى بحقه.

وأقر كاتينيان بذنبه أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، وصدر بحقه حكما بالسجن مدة 4 شهور مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 2000 يورو، واضطر لتطليق زوجته.

كما أوقف البرلمان الفرنسي، كاتينيان عن عمله مدة 3 شهور، إلى حين النظر في القضية من قبل اللجنة القضائية البرلمانية.

المصدر: نوفوستي