فرنسا: جمعنا قرابة المليار يورو لدعم أوكرانيا خلال مؤتمر باريس الدولي

صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بأن إجمالي المساعدات التي تم جمعها خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم أوكرانيا اليوم الثلاثاء، بلغ قرابة المليار يورو.

وأوضحت كولونا، أن المانحين خصصوا من المبلغ 415 مليون يورو لقطاع الطاقة، و25 مليونا لإمدادات المياه، و38 مليونا للغذاء، و17 مليونا للرعاية الصحية، و22 مليونا لقطاع النقل.

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وأشارت إلى أن المبلغ الذي تم جمعه تجاوز الـ 800 مليون يورو، التي طلبها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال مشاركته في المؤتمر عبر الفيديو، لإعادة ترميم قطاع الطاقة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي