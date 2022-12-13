 
مباشر

"تويتر" يخلط بين "النرويج" و"نيجيريا"

أخبار العالم

Twitter
صورة من حساب رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ud3p

صنف موقع "تويتر" حسابات وزارة الخارجية ووزيرة الخارجية ورئيس الوزراء النرويجيين على أنها مؤسسات "نيجيرية" في خطأ محرج جديد لعملاق التكنولوجيا.

Twitter
صورة من حساب وزيرة الخارجية النرويجية آنيكن هويتفيلدت

وفيما يبدو أنه قد يكون نتيجة لاعتماد الشركة على نحو متزايد على الأتمتة في التحقق من الحسابات بعد أن قام رئيسها التنفيذي الجديد إيلون ماسك بتسريح حوالي نصف موظفيها، طلبت وزارة الخارجية النرويجية من الشركة حل مشكلة واجهتها في حساباتها الرسمية التي صنفها "تويتر" على أنها "نيجيرية".

وفي تغريدة رسمية لوزارة الخارجية النرويجية كتب المسؤولون عن الحساب: "على الرغم من العلاقات الثنائية الممتازة والوثيقة التي تربطنا بنيجيريا، إلا أننا سنكون ممتنين للغاية لو صنفتمونا كنرويجيين".

وكان الموقع قد وصف عشرات الحسابات الي يديرها أطباء وعلماء يركزون على "كوفيد-19" بأنها "معلومات مضللة" وفي بعض الحالات تم تعليقها من الموقع، ثم اعتذر موقع "تويتر" عما قال إنه خطأ فني.

المصدر: تويتر

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا