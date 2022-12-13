"تويتر" يخلط بين "النرويج" و"نيجيريا"

صنف موقع "تويتر" حسابات وزارة الخارجية ووزيرة الخارجية ورئيس الوزراء النرويجيين على أنها مؤسسات "نيجيرية" في خطأ محرج جديد لعملاق التكنولوجيا.

Twitter

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉



P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W — Norway MFA (@NorwayMFA) December 13, 2022

وفيما يبدو أنه قد يكون نتيجة لاعتماد الشركة على نحو متزايد على الأتمتة في التحقق من الحسابات بعد أن قام رئيسها التنفيذي الجديد إيلون ماسك بتسريح حوالي نصف موظفيها، طلبت وزارة الخارجية النرويجية من الشركة حل مشكلة واجهتها في حساباتها الرسمية التي صنفها "تويتر" على أنها "نيجيرية".

وفي تغريدة رسمية لوزارة الخارجية النرويجية كتب المسؤولون عن الحساب: "على الرغم من العلاقات الثنائية الممتازة والوثيقة التي تربطنا بنيجيريا، إلا أننا سنكون ممتنين للغاية لو صنفتمونا كنرويجيين".

وكان الموقع قد وصف عشرات الحسابات الي يديرها أطباء وعلماء يركزون على "كوفيد-19" بأنها "معلومات مضللة" وفي بعض الحالات تم تعليقها من الموقع، ثم اعتذر موقع "تويتر" عما قال إنه خطأ فني.

المصدر: تويتر