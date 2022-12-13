ألمانيا تطالب بتعزيز قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد بعد فضيحة البرلمان الأوروبي

طالبت منسقة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الألمانية، آنا لورمان، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد، وتعزيز أسس الشفافية في عمل السياسيين الأوروبيين.

وأدانت لورمان، قبيل عقد الجلسة الاستثنائية لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قضية الفساد التي اتهمت بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وعدد من المسؤولين الأوروبيين، ودعت الجهات القضائية للتحقيق في تفاصيل القضية.

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وذكرت وكالة DPA في تغريدة عبر "تويتر"، أن رؤساء جميع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، وافقوا بالإجماع على قرار إقالة نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، إيفا كايلي، قبل إجراء التصويت.

وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، في وقت سابق، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.

المصدر: روسكايا غازيتا