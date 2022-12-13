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أردوغان يستقبل فولودين ووفد الدوما المرافق له في أنقرة

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أردوغان يستقبل فولودين ووفد الدوما المرافق له في أنقرة
RT
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استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، والوفد المرافق له، وأكد على ضرورة تطوير التعاون بين موسكو وأنقرة على جميع المستويات.

والتقى فولودين، نظيره التركي، مصطفى شنطوب، وشكره على دعوته لزيارة تركيا، وأكد أن العلاقات بين البلدين تسير باتجاه إيجابي وتحفها الأجواء الودية.

أردوغان يستقبل فولودين ووفد الدوما المرافق له في أنقرة
RT

ودعا فولودين نظيره التركي لزيارة موسكو، ومجلس الدوما بداية العام القادم، وأعرب عن أمله في أن يسفر هذا التقارب بين البرلمانين، عن ميلاد عهد جديد يتسم بالصداقة والمودة القائمة على أساس تحقيق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة والاحترام المتبادل بين البلدين.

وأشار إلى أن الطرفين بحثا ملفات مكافحة الإرهاب، والتطورات الطارئة على الساحة الدولية، وأنهما اتفقا على عقد مؤتمر بمشاركة سوريا وإيران وأطراف أخرى.

ومن جانبه، أكد شنطوب، أن التطورات في العلاقات التركية الروسية، آتت أكلها في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تصدير الحبوب، وتطرق إلى التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، وأهمها قطاع الطاقة.

 

المصدر: RT

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