أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أحبطت عدة محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على عدة محاور، وأوقعت نحو 200 مسلح أوكراني بين قتيل وجريح.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك، استهدفت قواتنا مواقع للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب. وصفت أكثر من 40 من العسكريين والمسلحين.

في اتجاه كراسني ليمان، أحبطت قواتنا محاولات هجومية لثلاث مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من مناطق تيرني ويامبولوفكا في دونيتسك وأوقعت أكثر من 50 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح.

في اتجاه دونيتسك، صدت القوات الروسية ثلاث هجمات مضادة وتمت تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

في اتجاه جنوب دونيتسك، تم إحباط محاولة هجومية لسرية مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بافلوفكا في دونيتسك وأوقعت أكثر من 50 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح.

دمرت قواتنا سبعة مواقع قيادة أوكرانية في كيسلوفكا وكراخمالنو وبيريستوفو وموناتشينوفكا بمناطق خاركوف وجورجيفكا وفودينوي في دونيتسك وغيلتايا كروشا بمنطقة زابوروجيه.

تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا في دونيتسك

في منطقة كراسني ليمان في دونيتسك، تم تدمير بطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة للقوات المسلحة الأوكرانية.

أسقطت أنظمة دفاعاتنا الجوية طائرتين بدون طيار في مناطق زيتولوفكا وكريمينا في لوغانسك.

تم اعتراض صاروخين من نظام HIMARS للصواريخ متعددة الإطلاق في منطقة بيرفومايسك في لوغانسك، وصاروخ مضاد للرادار "HARM" في ماكاروفكا بمنطقة خيرسون.

المصدر: RT