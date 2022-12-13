بيلاروس.. لوكاشينكو يعين وزيرا جديدا للخارجية وقائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي

عين الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وزيرا جديد للخارجية هو سيرغي ألينيك، الذي كان النائب الأول لوزير الخارجية الراحل فلاديمير ماكي الذي توفي الشهر الماضي.

إقرأ المزيد

كذلك قام لوكاشينكو بتعيين أندريه لوكيانوفيتش قائدا لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، الذي شغل سابقا منصب نائب قائد سلاح الجو والدفاع الجوي وقائد الطيران.

ورحب لوكاشينكو بوزير الخارجية الجديد وبقائد القوات الجوية بقوله: "بأي طريق سوى العلانية من الممكن تعيين مثل تلك المناصب؟ لهذا دعوتكم حتى يكون الأمر كذلك كما هو معتاد في دولتنا، ولهذا نرحب بسيرغي ألينيك وأندريه لوكاينوفيتش".

وأشار الرئيس إلى أنه في اليوم السابق ناقش معهما جميع الفروق الدقيقة لأنشطتهم المستقبلية في مناصبهم الجديدة، ثم وقع المراسيم بشأن تعيينهما.

وشكر وزير الخارجية الجديد الرئيس على ثقته العالية، فيما أشار لوكاشينكو إلى أن "الأمر لن يكون سهلا"، فأجاب أندريه لوكيانوفيتش بطريقة عسكرية: "أنا أخدم جمهورية بيلاروس أيها الرفيق القائد العام!".

هنأ الرئيس ألكسندر لوكاشينكو كلا الرجلين على تعيينهما وتمنى لهما التوفيق في مناصبهما الجديدة.

المصدر: بيلتا