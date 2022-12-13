إجابة غير متوقعة من إحدى سكان "خيرسون" تصدم مراسلة "سكاي نيوز" البريطانية

صدمت امرأة من خيرسون، في أحد تقارير قناة "سكاي نيوز" البريطانية، المراسلة بإجابتها على سؤال كيف أصبحت الحياة بعد سيطرة نظام كييف على المدينة بقولها: "أسوأ".

وكانت المذيعة تسأل طابورا من السكان يقفون للحصول على الأدوية عما إذا كانت الحياة قد أصبحت أفضل مع ظهور "السلطة الأوكرانية"، وكانت مفاجأة كبيرة عندما سمعت المرأة ترد على ذلك بقولها: "كلا، أصبحت أسوأ. هم يقدمون المساعدة، ولكن ليس للجميع".

لم تخف المرأة من الكاميرا، إلا أن السؤال يبقى مطروحا عن الكيفية التي سمحوا لهذا الجزء من التقرير بالظهور، وما يمكن أن يتبع ذلك من حرمان صحفيي "سكاي نيوز" من الاعتماد، أو قمع المرأة المسكينة التي لم ترغب في التظاهر لصالح وسائل الإعلام الغربية.

المصدر: تليغرام