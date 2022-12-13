نيوزيلندا تحظر بيع التبغ لمواليد 2009 وما بعد

أقر برلمان نيوزيلندا مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم، وبموجبها ستُمنع الأجيال الشابة من سكان البلاد من شراء التبغ.

وتشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير 2009 وما بعده، مع فرض عقوبة على المخالفين في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي، أي ما يعادل 95 ألف دولار أمريكي.



كما تقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر وتقلل عدد متاجر التجزئة المرخص لهم بيع التبغ إلى 600 بحلول نهاية عام 2023 نزولا من 6000.

وقالت الدكتورة عائشة فيرال، نائبة وزير الصحة بنيوزيلندا في بيان "هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين".



وأضافت "سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة، وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو خمسة مليارات دولار نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف".

المصدر: cnbc