اللاجئون يعانون ويلات الترحيل القسري من بولندا والأبواب الأوروبية المغلقة في وجوههم

أفادت صحيفة Rzeczpospolita البولندية، بأن دول الاتحاد الأوروبي توفض استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين غير الشرعيين عبر الحدود البولندية، وتعيدهم إليها.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية رفضت دول الاتحاد الأوروبي استقبال 353 لاجئا حاولوا دخول أراضيها عبر الحدود البولندية، أعادت ألمانيا 229، والنرويج 27، والسويد 25 منهم إلى الحدود البولندية.

وأشارت إلى أن عودة اللاجئين تتم بناء على أساس اتفاقية "دبلن III" التي صادق عليها البرلمان الأوروبي عام 2013، والتي تنص على إعادة اللاجئين غير الشرعيين الذين يعبرون أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أراضي "دولة ثالثة".

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وتدعي الصحيفة، أن بولندا قررت تجميد استقبال اللاجئين "مؤقتا" حتى نهاية يوليو القادم، بسبب التدفق الكبير للاجئين من أوكرانيا، على أن تستأنفه لاحقا.

وأشارت وسائل إعلام أوروبية سابقا، إلى أن قوات حرس الحدود البولندية تقوم بتهجير أعداد من اللاجئين قسرا إلى حدودها مع بيلاروس.

المصدر: نوفوستي