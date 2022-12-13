الكرملين: إنعاش الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة "أولية مطلقة"

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن كل ما يتعلق بإنعاش الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة يمثل أولوية مطلقة، منوها بالكثير من العمل الذي يتعين القيام به هناك.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "بالطبع، إن كل ما يتعلق باستعادة وتأسيس حياة سلمية في المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة.. هنالك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وأشار بيسكوف إلى أن العمل يجري في كثير من الأحيان بالقرب من مناطق العمليات العسكرية.

وأضاف بيسكوف: "هنالك تدهور كبير في هياكل هذه المناطق في السنوات الأخيرة، حيث كانت السنوات الثماني الماضية صعبة على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كما أن هناك دمارا جراء القصف الهمجي الذي ألحقته القوات الأوكرانية بالبنية التحتية" لتلك المناطق.

وتابع بيسكوف قائلا: "لذلك، كل هذا سيحتاج إلى إصلاح، وتطوير، وما إلى ذلك. وهذا يتطلب المال والموارد البشرية. وكلاهما متوفر بكميات كافية".

المصدر: نوفوستي