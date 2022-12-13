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دورية بيلاروسية حدودية: قوات الأمن الليتوانية تسخر من اللاجئين (فيديو)

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دورية بيلاروسية حدودية: قوات الأمن الليتوانية تسخر من اللاجئين (فيديو)
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قوات الأمن الليتوانية تسخر من اللاجئين
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يبدو أن عبث قوات الأمن الليتوانية تجاه اللاجئين لا حدود لها، حيث اكتشفت دورية حدودية بيلاروسية مجموعة من اللاجئين على الحدود مع ليتوانيا دفعتهم قوات الأمن إلى هناك.

ووفقا للاجئين فقد تعرضوا للعنف الجسدي في أراضي ليتوانيا، بما في ذلك باستخدام الصعق الكهربائي، بالإضافة إلى أن القوات أمرت هؤلاء اللاجئين بأن يعترفوا أمام الكاميرات بأنهم تعرضوا للضرب على أيدي حرس الحدود البيلاروسيين، وفي حالة الرفض تم تهديدهم بدفعهم إلى نهر متجمد.

ومثل نظرائهم البولنديين، تواصل قوات الأمن الليتوانية إلقاء الناس على نحو عبثي نحو الحدود مع بيلاروس، ومن أجل إخفاء أفعالها غير القانونية عن الجمهور، تعمل ليتوانيا باستمرار على تمديد الحظر المفروض على المتطوعين والأطباء وممثلي وسائل الإعلام من البقاء على الحدود.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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