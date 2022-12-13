الصين تعلن أن الوضع مستقر على الحدود مع الهند بعد أنباء عن اشتباكات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوضع على الحدود مع الهند مستقر، وذلك بعد تقارير عن اشتبكات بين الجيشين ووقوع إصابات في الطرفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الوضع الآن على الحدود الصينية الهندية مستقر بشكل عام. ويحافظ الجانبان على اتصالات مستمرة فيما يتعلق بقضايا الحدود من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية".

وفي نفس السياق أكد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، على صفحته في "تويتر"، أن قوات من الجيش الصيني حاولت دخول الأراضي الهندية في ولاية أروناتشال براديش.

وقال إن الجيش الهندي تصدى لمحاولة القوات الصينية دخول أراضيه وأجبرها على الانسحاب والعودة إلى مواقعها.

وتأتي هذه الأنباء بعد تقارير إعلامية ذكرت أنه في 9 ديسمبر، اشتبكت القوات الحدودية بين الهند والصين على الحدود في منطقة تاوانغ، وأصيب عدد من الجنود من الجانبين.

وأضافت المصادر نفسها أن الجانبين انسحبا على الفور من المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الحدود الصينية - الهندية تشهد توترا من حين لآخر، وفي مايو 2020، اندلعت اشتباكات في منطقة لداخ الجبلية على الحدود بين البلدين، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين.

وأرسلت الهند والصين أسلحة ثقيلة ودبابات وطائرات إلى المنطقة، وتم سحبها في وقت لاحق بعد سلسلة من المفاوضات على المستويين العسكري والدبلوماسي العام الماضي.

المصدر: نوفوستي