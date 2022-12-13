الصين ترسل عددا قياسيا من القاذفات إلى منطقة الدفاع التايوانية

أرسلت الصين عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، أن 21 طائرة دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" (H-6) ذات القدرات النووية.

وحسب وكالة "فرانس برس" يمثل ذلك حتى الآن أكبر طلعة يومية لقاذفات "إتش-6" الصينية منذ بدأت تايبيه (عاصمة تايوان) إصدار بيانات عن التوغلات اليومية في سبتمبر 2020.

وتعد "إتش-6" قاذفة الصين الرئيسية بعيدة المدى وبإمكانها نقل حمولات نووية.

ونادرا ما ترسل الصين أكثر من خمس قاذفات "إتش-6" في يوم واحد. لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان أكتوبر 2021 حتى وقت قريب الشهر الذي يسجّل أكبر عدد من طلعات "إتش-6" إذ بلغ عددها 16.

المصدر: "أ ف ب"