الأمن الروسي يعتقل أحد سكان أباكان في كراسنويارك حاول الالتحاق بالقوات الأوكرانية

اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي في مطار كراسنويارسك، أحد سكان مدينة أباكان التابعة لخاكاسيا، الذي حاول الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "في سياق التحقيقات، ثبت أن المعتقل قرر الانضمام إلى جانب العدو وصفوف القوات المسلحة الأوكرانية والمشاركة في أعمالها العدائية".

ولفت البيان إلى أنه تم اعتقال الرجل أثناء محاولته مغادرة روسيا إلى أوكرانيا عبر أراضي إحدى دول رابطة الدول المستقلة.

وأضاف البيان أن المعتقل عمد (في سياق خطته) إلى افتعال أعمال التخريب ضد المباني الإدارية لسلطات المنطقة في خاكاسيا، وتمت ملاحقته بموجب هيئات الشؤون الداخلية بجمهورية خاكاسيا بموجب الجزء 2 من 214 "التخريب"من القانون الجنائي الروسي.

وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي قضية جنائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب الجزء 3، من 275 من القانون الجنائي الروسي "الشروع في الخيانة العظمى".

المصدر: إزفيستيا