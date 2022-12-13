محكمة جنائية قبرصية تصدر حكمها على سوري قتل امرأتين روسيتين

أفادت وسائل الإعلام بأن محكمة ليماصول الجنائية بقبرص حكمت بالسجن 25 عاما على سوري يبلغ من العمر 33 عاما أدين بقتل امرأتين روسيتين في نوفمبر 2021 في منطقة مجتمع أميانتو في قبرص.

وبحسب وسائل لإعلام، "حكمت المحكمة الجنائية الاثنين على مجرم يبلغ من العمر 33 عاما بالسجن لمدة 25 عاما عن جريمتي قتل، وحكم على شقيقه البالغ من العمر 44 عاما، والذي تم القبض عليه كشريك، وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر لإعاقة تحقيقات الشرطة".

واختفت امرأتان روسيتان، ألرايسي خياط، 43 عاما، من أصل سوري، وماريا باغاندوفا البالغة من العمر 33 عاما، في 17 نوفمبر 2021 من المنزل في لارنكا حيث كانتا تقيمان. وتم العثور على جثتيهما في 5 ديسمبر 2021 في حديقة منزل ريفي عقب التحقيقات واعتقال سوري للاشتباه في تورطه في اختفاء سيدات، حيث اعترف بقتلهن وأظهر مكان الدفن.

وذكرت وسائل الإعلام أن "المهاجم أطلق النار على المرأتين من مسافة قريبة ببندقية، وادعى أن عقله كان مشوشا عندما سمعهما يضايقانه.

المصدر: نوفوستي