البيرو.. رسالة بخط يد الرئيس المخلوع من معتقله (صورة)

نشرت على الإنترنت، رسالة مكتوبة بخط يد رئيس البيرو السابق، بيدرو كاستيلو، المعتقل حاليا، يعلن فيها عن رفضه الاستقاله، ويحث فيها الشعب على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات المقبلة.

وكتب في الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"أنه مخلص بلا تحفظ للولاية الشعبية والدستورية التي كان يتمتع بها كرئيس ولن يستقيل أو يتخلى عن وظائفه العليا والمقدسة"، ودعا الشعب إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات المقررة.

واندلعت الاحتجاجات في أعقاب عزل البرلمان للرئيس بيدرو كاستيليو الذي وجهت إليه تهمة تجاوز الصلاحيات ومحاولة الانقلاب، وتولت نائبته دينا بولوارتي مهام الرئاسة بدلا عنه.

وأسفرت الاحتجاحات والاشتبكات بين المتظاهرين والشرطة عن مقتل مالا يقل عن 5 أشخاص وإصابة العشرات.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء مهام التشكيلة الراهنة للبرلمان. وقطع المحتجون الطرق في عدد من المناطق واستولوا على مطارين وحاولوا الاستيلاء على محطة طاقة في وسط البلاد.

وقدمت الرئيسة الجديدة تنازلات للمحتجين، حين تم تقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2024.

وفي 7 ديسمبر، قام بيدرو كاستيل، الذي شغل منصب رئيس بيرو، بحل البرلمان، الذي كان من المفترض أن ينظر في عزله للمرة الثالثة.

وانتقد الجيش والشرطة قرار الرئيس، واحتُجز الرئيس بتهمة التحريض على الفتنة وإساءة استخدام السلطة ووضع قيد الاعتقال التمهيدي لمدة سبعة أيام.

وأدت نائبة رئيس بيرو دينا بولوارتي اليمين الدستورية كرئيسة للدولة في البرلمان وأصبحت أول رئيسة للبلاد.

المصدر: نوفوستي