المواطن الروسي فيكتور بوت العائد من السجن الأمريكي: صافحت غرينير وتمنيت لها حظا سعيدا

قال المواطن الروسي فيكتور بوت، العائد من السجن الأمريكي، إنه صافح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير، التي تم تبادله بها نتيجة اتفاق مع الولايات المتحدة، وتمنى لها التوفيق.

وقال في مقابلة نُشرت مساء يوم الاثنين مع "كمسمولسكايا برافدا": "بينما كنا نمشي، تمنيت لها حظا سعيدا، وفي المقابل تمنت لي حظا موفقا، وبعد ذلك مدت يدها صافحتها بدا الأمر لائقا وسررت كثيرا بذلك".

وتعليقا على نية غرينير المحتملة بالعودة إلى روسيا، أشار بوت: "إنها معتادة على روسيا، وقد تعرفت كثيرا على نمط العيش هنا في روسيا، وهناك فرق كبير جدا بين الحياة اليومية في أمريكا وفي روسيا، كل شيء آمن هنا، كل شيء بسيط وواضح.. هناك في أمريكا مشاكل مستمرة في الشوارع، إطلاق نار".

وأكد بوت: "دعها تقرر ما إذا كانت ستعود أم لا ولكن هناك شيء واحد واضح وهو أن روسيا أصبحت أكثر وأكثر جاذبية للناس العاديين، وفي المستقبل، سيكون لدينا العديد من المهاجرين".

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المصدر: تاس