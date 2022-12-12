 البيت الأبيض: روسيا والولايات المتحدة ستجريان محادثات على مصير ويلان هذا الأسبوع

أعلن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة وروسيا ستجريان محادثات هذا الأسبوع بشأن الأمريكي المدان في روسيا بتهمة التجسس بول ويلان.

وقال سوليفان للصحفيين: "سنجري محادثات مع روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن ويلان، ووفقا له، فإن الاتصالات ستجرى على مستوى دبلوماسي عال.

وتم اعتقال ويلان في موسكو نهاية عام 2018، خلال ما أفاد مكتب الأمن الفيدرالي بأنه عملية تجسس.

ويدعي الدفاع، أن الأمريكي كان ضحية استفزاز، فقد تم إعطاؤه محرك أقراص "فلاش"، زعم أنه توقع رؤية صورة من رحلة سياحية إلى سيرغيف بوساد بالقرب من موسكو.

وذكر المتهم نفسه في الكلمة الأخيرة أنه لم يكن متورطا في التجسس، وحكم عليه بالسجن 16 عاما وقضى عقوبته في سجن في موردوفيا.

المصدر: نوفوستي