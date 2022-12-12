بيرو.. مقتل 5 أشخاص في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين والحكومة تدعو للحوار

أعلنت السلطات البيروفية يوم الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة العشرات في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

وأشارت السلطات إلى أن 4 أشخاص قتلوا في منطقة أبوريماك وشخص آخر في مدينة أريكيبا بجنوب البلاد.

وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا على خلفية استمرار الاحتجاجات التي اندلعت منذ عدة أيام.

وقال رئيس الحكومة بيدرو أنغولو إن "الاستراتيجية للحفاظ على السلام الاجتماعي والإدارة تتمثل في إطلاق الحوار وتقديم التوضيحات والاتصال مع الأطراف المعنية... واحترام دولة القانون والحياة".

وأضاف أن الحكومة "تواجه أزمة منذ لحظة التعيين، لكننا نعمل جاهدين لترتيب الأمور الخاصة بعملها".

بدوره، أعلن وزير الطاقة والمناجم البيروفي أوسكار فيرا أن مجموعة من الوزراء ستتوجه إلى منطقة الاحتجاجات في محاولة لإقامة الحوار مع المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات في أعقاب عزل البرلمان للرئيس بيدرو كاستيليو الذي وجهت إليه تهمة تجاوز الصلاحيات ومحاولة الانقلاب، وتولي نائبته دينا بولوارتي مهام الرئاسة بدلا عنه.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء مهام التشكيلة الراهنة للبرلمان. وقطع المحتجون الطرق في عدد من المناطق واستولوا على مطارين وحاولوا الاستيلاء على محطة طاقة في وسط البلاد.

وقدمت الرئيسة الجديدة تنازلات للمحتجين، حي تم تقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2024.

المصدر: وكالات