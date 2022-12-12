البيت الأبيض: نرى فرصة لتطور إيجابي للأحداث في قضية عودة بول ويلان

صرح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بأن الإدارة الأمريكية ترى فرصة لتطور إيجابي للأحداث في قضية عودة بول ويلان، إلى الولايات المتحدة، دون التأثير على نهج واشنطن تجاه كييف.

وردا عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتغيير سياستها تجاه أوكرانيا من أجل إعادة ويلان، قال سوليفان: "السؤال هو هل سنتخذ نهجا مختلفا تجاه أوكرانيا أو شيئا من هذا القبيل؟ الإجابة هي لا".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي تصرفات إدارة واشنطن "على الأرجح إلى نتيجة إيجابية" فيما يتعلق بالإفراج عن ويلان.

المصدر: تاس