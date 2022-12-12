الخارجية الأمريكية تشير لأهمية استمرار الاتصالات مع روسيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن لا تستطيع حاليا الإبلاغ عن أي خطط محددة للاتصال بروسيا، لكنها ترى أهمية مواصلة العمل بشكل خاص في أوقات التوتر والصراع.

وأشار برايس، إلى أن الحفاظ على قنوات الاتصال مهم بشكل خاص في أوقات التوتر والصراع.

وقال برايس: "ليس لدي سلطة التحدث عن اجتماعات محتملة في المستقبل، ولا يسعني إلا أن أقول إننا نعتبر مثل هذه الاتصالات ذات قيمة، لأننا نؤمن بأهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، هذا مهم دائما، ولكنه مهم بشكل خاص في أوقات التوتر والصراع".

وذكر برايس أنه: "بالنسبة للاجتماع في اسطنبول، فقد خصص لمجموعة صغيرة من القضايا الثنائية، والمثيرة للقلق في العلاقات الثنائية، والتي تعيق في بعض الحالات العلاقات المثمرة بين بلدينا".

وأضاف برايس في الوقت نفسه، إنه لا يزال أمام الولايات المتحدة وروسيا "الكثير لمناقشته من أجل القضاء التام على كل ما يعيق السلام".

واستضافت اسطنبول يوم الجمعة اجتماعا بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى مديري الإدارات ذات الصلة من وكالات الشؤون الخارجية لبحث العوامل المثيرة للقلق في العلاقات الثنائية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن هذه المحادثات ليست إشارة سياسية لاستئناف الحوار مع الزملاء الأمريكيين حول القضايا الرئيسية.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس