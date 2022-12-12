نجل بنيامين نتنياهو يطالب تل أبيب بدفع غرامة

قدم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، طلبا لتل أبيب لتغطية غرامة التشهير (117 ألف دولار)، بحجة أن "الإهمال وسوء النية هما اللذان حددا نتيجة الدعوى"

وقال مكتب المدعي العام إن يائير سيتلقى رد الدولة "في غضون أيام قليلة".

وأشار يائير إلى أنه تم إرسال الإشعار إلى مكتب رئيس الوزراء خلال فترة ولاية والده كرئيس للوزراء ولم ينتقل إليه قط، ولأن يائير لم يكن على علم بالدعوى، لم يقدم أبدا بيانا دفاعيا، وفي مارس 2020 ، حكمت المحكمة تلقائيًا لصالح المدعي.

وأوضح أنه "بسبب الإهمال، يجب على الدولة تغطية المبلغ الممنوح للمدعي. يشمل المبلغ الإجمالي المطلوب التعويض والتكاليف القانونية والفوائد"

وكان المحرر السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي آفي ألكالاي، قد رفع الدعوى في عام 2019.

وقد شارك يائير منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي زعم فيها أن ألكالاي شاهد في إحدى قضايا الفساد ضد بنيامين نتنياهو.

وطالب يائير في الأصل بدفع حوالي 73000 دولار إلى ألكالاي و8500 دولار إضافية كرسوم قضائية، ومع ذلك، تشير التقارير إلى زيادة المبلغ بعد سلسلة من الطعون والتأخيرات.

المصدر: "I24"