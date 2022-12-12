الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في كوسوفو

صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بأن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو كارولين زيادة، أعربت عن قلقها بشأن الوضع في شمال كوسوفو ودعت إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

وقال حق: "أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، كارولين زيادة، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني ​​الهش في شمال كوسوفو. وأشارت على موقع تويتر إلى أن الأعمال الاستفزازية التي تؤدي إلى التصعيد بما في ذلك ضد بعثة الاتحاد الأوروبي غير مقبولة".

وذكرت زيادة، أنه من الضروري استئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن، وبحسن نية بغية التوصل إلى حلول دائمة، وتحقيقا لهذه الغاية، كررت الدعوة إلى خفض التصعيد وضبط النفس، وأضاف حق "نحن ندعمها في هذه الدعوة".

المصدر: نوفوستي