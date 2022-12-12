بوتين يمنح السفير السوري السابق وسام الصداقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام "الصداقة" للسفير السوري السابق لدى روسيا رياض حداد بمرسوم رئاسي لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية السورية.

ووفقا للمرسوم، "من أجل إسهامه الكبير في تعزيز العلاقات الروسية السورية، يمنح وسام الصداقة للمواطن من الجمهورية العربية السورية، والسفير السوري السابق لدى موسكو، رياض الحداد.

وعمل رياض الحداد، في منصب سفير سوريا في روسيا الاتحادية من 2011 إلى 2022، في الفترة التي تزامنت مع الأزمة والصراع المسلح في سوريا، حيث كان على السفير البحث عن مخرج منها.

وفي كانون الثاني 2018، انعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، وكانت المحاولة الأولى منذ بداية الأزمة لحشد مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة، وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية تعمل في جنيف، ومهمتها الأساسية إعداد إصلاح دستوري.

المصدر: نوفوستي