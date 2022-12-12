بكين: وفد أمريكي في الصين يناقش تحسين العلاقات وملف تايوان

أعلنت بكين اليوم الاثنين أن وفدا أميركيا رفيعا يزور الصين لأجل تحسين العلاقات وقضية تايوان مع أعضاء وفد محلي، وسط الاستعدادات لزيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن

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وأوضحت بكين أن المحادثات التي شارك فيها مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك ومديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان لورا روزنبرغر ونائب وزير الخارجية الصينية شي فينغ، عقدت يومي الأحد والاثنين في مقاطعة خبي الشمالية.

وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين إلى أن الجانبين في خبي "عقدا محادثات معمّقة بشأن تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة بالي بين الرئيسين"، موضحا أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تايوان.

وقال وانغ إن شي فينغ وكريتنبرينك وروزنبرغر ناقشوا "تعزيز التبادلات على كافة المستويات" و"اتفقوا على المحافظة على الاتصالات".

وتأتي الزيارة بعدما تعهّد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن إصلاح العلاقات في قمة بالي في إندونيسيا الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي، أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوفد سيحضر لزيارة بلينكن المقررة إلى الصين مطلع 2023، والتي ستكون أول زيارة يجريها وزير خارجية أمريكية إلى البلاد منذ أربع سنوات.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة على خلفية سلسلة قضايا تشمل حقوق الإنسان والتجارة والتكنولوجيا.

المصدر: "فرانس برس"