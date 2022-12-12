الشاباك يكشف عن محاولات من غزة لـ"إسقاط" إسرائيليين

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن محاولات لإغراء وجذب متصفحين إسرائيليين من خلال انتحال شخصيات لنساء إسرائيليات على الإنترنت.

إقرأ المزيد

وبحسبما ذكر الإعلام العبري، فإنه في الآونة الأخيرة، أعلن الشاباك عن وجود ملفات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة نساء إسرائيليات، ويديرها في الواقع أشخاص من قطاع غزة، حيث "تهدف تلك المحاولات إلى الإيقاع بمواطنين إسرائيليين من خلال استخدام صور نساء إسرائيليات، إذ يرجح أنهم بدافع الفضول سيجرون اتصالا هاتفيا مع تلك النسوة، لكنهم في الواقع سيعرضون أنفسهم للأذى من قبل أصحاب الهوية الحقيقيين".

هذا وعثر على ملفات شخصية تنتحل صفة شخصية مدربة لياقة إسرائيلية معروفة باسم "ماريا ديفيد" أو "ماريا شمعون" على كل من" فيسبوك" و"إنستغرام".

كما قام الشاباك، بعد الكشف عن المعلومات، بإشراك قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام، المسؤول عن التعامل مع المحتوى غير القانوني على الشبكات الاجتماعية، وفي إجراء مشترك ضد الشبكات الاجتماعية، تمت إزالة تلك الملفات من الشبكة.

من جهتها، دعت دائرة الأمن العام إلى التقيد بالسلوك الحذر والمسؤول على الشبكات الاجتماعية لتفادي مخاطر الاستغلال أو الأذى قدر الإمكان.

المصدر: "I24"