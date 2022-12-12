وسائل إعلام: إصابة عدد من الجنود الهنود خلال اشتباك مع الجيش الصيني

أعلنت وكالة أنباء ANI، عن وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الحدودية الهندية والصينية، يوم الجمعة 9 ديسمبر، في ولاية أروناتشال براديش الهندية.

وبحسب الوكالة، فإن الجيش الصيني دخل في خط السيطرة الفعلية الذي يفصل بين البلدين، لكن الجيش الهندي أوقفه "بحزم"، وأصيب عدد من العسكريين من الجانبين بجروح طفيفة، وانسحب الجانبان على الفور من المنطقة.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع الهندية لم يذكر اسمه، وقوع الاشتباك وأضاف دون إعطاء تفاصيل، "الإصابات في الجانب الصيني كانت أعلى بكثير مما في نظيره الهندي".

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ اشتباك مايو 2020، عندما قتل 20 جنديا هنديا وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية في منطقة لاداخ الجبلية على الحدود بين البلدين، وأرسلت الهند والصين المدفعية الثقيلة ودبابات وطائرات إلى المنطقة، وبعد سلسلة من المفاوضات على المستويين العسكري والدبلوماسي العام الماضي، بدأت بكين ونيودلهي في سحب متبادل للقوات من خط الحدود.

المصدر: تاس